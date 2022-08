Bologna, scoppia un rogo e l’appartamento va a fuoco: non ci sono stati feriti

Nel pomeriggio di lunedì 29 agosto, in un edificio del centro storico di Bologna è scoppiato un incendio. Nessun ferito. Un gatto purtroppo è deceduto.

Sono stati attimi di apprensione a Bologna dove è scoppiato, intorno alle 15 di lunedì 29 agosto, un incendio. Stando a quanto si apprende le fiamme hanno iniziato a divampare in un appartamento di un edificio del centro storico situato al quinto piano.

Non ci sono stati feriti anche se purtroppo a pagare con la vita è stato un gatto forse appartenente al proprietario dell’abitazione colpita.

Bologna, scoppia incendio in un edificio del centro storico

Secondo prime testimonianze riportate da Sky Tg24, la colonna di fumo che si è sviluppata in seguito al divampare delle fiamme sarebbe stata vista anche in molti punti del centro storico. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che si sono occupate dell’evacuazione dell’edificio.

L’intervento di soccorsi e forze dell’ordine

Oltre ai vigili del fuoco sul luogo dove è divampato l’incendio sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 e i Carabinieri. Questi ultimi, durante i rilievi di rito hanno trovato il felino privo di vita. L’appartamento era rimasto vuoto in quanto il proprietario dell’abitazione si trovava ricoverato in ospedale. Ad ogni modo alcune persone avevano fatto visita all’appartamento per portare da mangiare al gatto. Resta quindi da chiarire come possa essere scoppiato il rogo.