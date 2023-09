Stando alle ultime notizie sembra che il tanto atteso bonus volto a contrastare il caro benzina sia a rischio. Ecco i motivi.

Le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso

Nel corso di un’intervista rilasciata qualche giorno fa a La Repubblica, Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, ha dichiarato: “Le misure per fronteggiare l’incremento del carburante dovuto alle mutate condizioni internazionali saranno predisposte in parte già nel prossimo Consiglio dei ministri, con due iniziative nei confronti dei ceti meno abbienti e del settore dell’autotrasporto merci, anche per evitare che si alimenti la spirale inflazionistica. Nella manovra faremo il resto“.

Bonus benzina a rischio: i motivi

Stando alle ultime notizie, però, sembra che il bonus benzina sia a rischio. A riferirlo delle fonti del Mef all’Adnkronos. Il motivo? La mancanza di risorse economiche. Quest’ultime, al momento, non risulterebbero sufficienti. Prima, infatti, sembra che il governo sia intenzionato a destinare tali risorse per altre situazioni più urgenti, quali sanità e sicurezza. L’ipotesi più accreditata è che il bonus benzina non prenda vita nel breve periodo. Anche una volta introdotto, inoltre, potrebbe essere corrisposto solamente a favore di coloro che presentano un reddito particolarmente basso.