Se avete intenzione di acquistare un condizionatore, magari in vista della bella stagione in arrivo, forse dovreste sapere che è possibile usufruire del bonus. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Il bonus condizionatori 2024

Con il bonus condizionatori è possibile acquistarne uno nuovo oppure sostituire quello che già si ha in casa, tramite degli incentivi importanti, insieme ad altre agevolazioni come ad esempio il superbonus piuttosto che l’ecobonus. Ma cerchiamo di capire meglio come funziona e come farne richiesta in modo molto semplice qui di seguito.

Requisiti e richiesta

Tanto per cominciare, è bene sapere che il condizionatore deve avere una classe energetica non inferiore alla A. Richiedere il bonus condizionatore è molto semplice in quanto si ottiene tramite la dichiarazione dei redditi e senza un limite Isee.

Gli sconti con i bonus

Andiamo a vedere quanto si risparmia:

Con il bonus ristrutturazioni fino a 95 mila euro si può ottenere uno sconto dell’Irpef al 50%

Con l'ecobonus si arriva al 65% di risparmio

Con il superbonus fino al 70%

Inoltre, l’acquisto di un condizionatore con un’efficienza energetica maggiore, danno in automatico uno sconto corrispondente al 10%, una riduzione dell’Iva, sulla manodopera per il costo dell’istallazione del condizionatore.