Bonus occhiali 2023: domanda, quando arriva, come funziona, come richiederlo, da quando

Il bonus occhiali 2023 può essere richiesto da chiunque abbia un Isee inferiore a 10mila euro.

Quando si potrà richiedere il bonus occhiali 2023

Il contributo prevede un bonus da 50 euro per acquistare un nuovo paio di occhiali. La piattaforma sulla quale fare richiesta è stata già attivata, ma non è ancora possibile per i cittadini fare domanda per il bonus.

Al momento, infatti, hanno accesso alla piattaforma solo gli ottici per registrare la loro attività. Gli utenti potranno richiedere il bonus occhiali 2023 a partire dal 5 maggio sul sito bonusvista.it.

Garantire la salute della vista

Lo scopo è quello di garantire la tutela della salute degli occhi anche per i meno abbienti e per chi ha difficoltà economiche sorte in conseguenza del Covid 19.

A tale scopo è stato istituito il Fondo per la tutela della vista dotato di 5 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2021 al 2023.

Bonus occhiali anche per acquisti fatti nel 2021

Nel caso in cui si abbiano i requisiti necessari per richiedere il bonus occhiali 2023, cioè un Isee non superiore a 10mila euro, si avrà un buono di 50 euro per comprare gli occhiali da vista o per l’acquisto di lenti a contatto.

Il voucher sarà garantito fino al 31 dicembre del 2023 sia per le lenti acquistate dal primo gennaio del 2021 sia per gli occhiali che verranno comprati fino al dicembre 2023.

La domanda potrà essere presentata fino al 31 dicembre di quest’anno.