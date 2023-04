Boom di posti di lavoro in Veneto, Zaia: "Economia in pieno sviluppo"

Boom di posti di lavoro in Veneto, Zaia: "Economia in pieno sviluppo"

Boom di posti di lavoro in Veneto, Zaia: "Economia in pieno sviluppo"

In Veneto i posti di lavoro sono aumentati di 30.000 in soli tre mesi. Zaia: "Economia veneta in ottima salute".

É boom di posti di lavoro in Veneto, aumentati di 30.000 in soli tre mesi. Il saldo è di 29.300 tra i dipendenti, una situazione migliore rispetto ai quattro anni precedenti, compreso il periodo pre Covid. Soddisfatto il governatore della Regione, Luca Zaia, che ha confermato come l’economia veneta sia in pieno sviluppo e in ottima salute. Basti pensare che lo scorso marzo si è registrato un aumento di 17.200 posti in più; anche in tal caso si è superati i valori toccati in passato. Questi i risultati riportati da Veneto Lavoro.

Veneto, boom di posti di lavoro: Zaia soddisfatto

Luca Zaia ha esternato la sua soddisfazione riguardo la situazione lavorativa in Veneto, tramite alcune dichiarazioni riportate dal Gazzettino: “Le 160.000 assunzioni e 29.300 posti di lavoro in più registrati nella nostra regione nel primo trimestre del 2023 sono il segnale di quanto l’economia veneta sia vitale e in pieno sviluppo”.

Occupazione in ascesa

Zaia ha aggiunto: “Possiamo dire tranquillamente, senza tema di smentita, che l’economia veneta è in ottima salute e che l’occupazione è in forte ripresa. Tra tutti i numeri mi piace evidenziare che finalmente il trimestre segna una ripresa anche dell’ occupazione nell’agricoltura, settore che mi sta particolarmente a cuore”.