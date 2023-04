Botox labbra: la migliore alternativa naturale

Avere labbra sottili e piccoline può essere problematico per alcune ragazze che possono viverlo come un inestetismo. Per dare un aspetto migliore alla propria bocca, sono molte che optano per il botox labbra, un trattamento non sempre indicato e di cui esistono alternative valide ed efficaci come spieghiamo nei paragrafi seguenti.

Botox labbra

Un trattamento che è molto ambito e richiesto perché, grazie al botox labbra, è possibile ottenere una bocca che sia carnosa e voluminosa. Una procedura molto rapida, sicura e dagli ottimi effetti come affermano anche gli esperti del settore, ma anche i consumatori stesso che decidono di sottoporsi a questo trattamento ogni anno.

Un trattamento che prevede una iniezione nella bocca in modo da distendere i segni del contorno labbra e avere così una bocca che sia maggiormente definita e piena al tempo stesso. Grazie a questo trattamento che si realizza con un esperto del settore, le labbra appaiono molto più turgide, rimpolpate e anche voluminose.

Un trattamento come il botox labbra è indicato a coloro che vogliono dare alle proprie labbra maggiore morbidezza e anche avere una bocca più piena. Non ha una azione riempitiva ed è possibile applicarlo in sinergia con il filler e le iniezioni di acido ialuronico in modo da conferire maggiore volume.

In questo caso, bisogna prima optare per il trattamento con il filler che funge da riempitivo e dà volume per poi passare al botox che ha il compito di mettere in risalto la carnosità e dare così un effetto maggiormente rimpolpante. Ha una durata che va dai 2 ai 6 mesi per poi ripetere il trattamento in modo da rimarcarne l’effetto e i costi possono arrivare fino a 300€.

Botox labbra: alternativa

Considerando che il botox labbra non sempre è indicato, perché si va anche incontro a effetti collaterali e complicanze, si possono ottenere labbra voluminose senza iniezioni o filler semplicemente ricorrendo ad alcuni consigli. Sono tanti i suggerimenti e prodotti che si possono apportare alla propria beauty routine per valorizzare questa zona. Si possono allenare ogni giorno con la ginnastica labiale con esercizi che siano specifici e mirati a tale scopo.

Per esempio, serrare le labbra facendo un movimento rotatorio oppure adottare la posizione del bacio, quindi aprire e chiudere labbra come a imitazione della respirazione del pesce sicuramente aiuta. In commercio si trovano prodotti e oli pensati per rimpolpare questa zona che hanno anche l’effetto di stimolare la circolazione in modo da ottenere un buon effetto.

Per le labbra voluminose ed evitare così il botox labbra è consigliato fare almeno una volta a settimana uno scrub anche a base di elementi naturali e casalinghi che permetta, una volta applicato sulla bocca, di avere della labbra piene. Lo scrub aiuta anche a eliminare le impurità e le cellule morte. Basta semplicemente applicarlo e frizionare per poi lasciare in posa per un tempo di cinque minuti circa.

Il make up è una soluzione efficace e, in tal caso, è bene scegliere una matita labbra e un rossetto che sia della stessa tonalità delle proprie labbra. Bisogna tracciare una linea partendo dal labbro superiore disegnando poi i contorni. Infine, non può mancare l’idratazione e un siero rimpolpante come Natulips che permette di ottenere ottimi risultati.

Botox labbra: il miglior rimedio naturale

I metodi naturali sono una ottima soluzione per migliorare l’aspetto del proprio viso. Nel caso delle labbra voluminose, è assolutamente veritiero dal momento che in commercio vi è un prodotto che permette di ottenere una bocca sensuale e carnosa senza l’uso del botox labbra. La chirurgia estetica o le iniezioni di filler non sempre sono consigliate proprio per le complicanze che possono apportare.

Per questa ragione, un prodotto come Natulips è assolutamente valido ed efficace grazie alle testimonianze positive e ai benefici studiati e verificati.

Proprio grazie alle sue proprietà, è definito come la migliore alternativa naturale al botox labbra.

Si tratta di un siero rimpolpante di origine italiana, consigliato anche dalle consumatrici, proprio per la sua efficacia, che permette di disegnare e di definire il contorno delle labbra in modo che siano maggiormente turgide e piene.



Questa formula realizzata con ingredienti naturali aiuta a dare maggiore consistenza, volume e forma le proprie labbra. L’efficacia di un prodotto di questo tipo è dovuta principalmente agli ingredienti naturali che lo compongono. Sono elementi che non hanno al loro interno sostanze dannose o nocive, ma che, lavorando insieme, permettono di ottenere i giusti benefici. Si compone di principi attivi come l’acido ialuronico che ha effetto rimpolpante; i peptidi ovvero sostanze che permettono di combattere l’invecchiamento delle cellule dal momento che contengono antiossidanti; l’estratto di peperoncino che, contenendo capsaicina, aiuta ad avere labbra turgide e piene e l’estratto di portulaca che aumenta l’efficacia degli ingredienti citati poc’anzi.

Si consiglia di stendere un po’ di prodotto sulle labbra e massaggiare con movimenti circolatori.

Esclusivo e originale, non si ordina nei negozi fisici o virtuali, ma soltanto collegandosi alla pagina ufficiale

