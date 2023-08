Una ragazza di 22 anni è stata trasferita in ospedale a Brescia dopo l'incidente avvenuto nella notte: la sua auto si è ribaltata in un campo

Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì sulle strade di Castiglione delle Stiviere, non molto lontano dalla provincia di Brescia. Protagonista del sinistro, una ragazza di 22 anni che si è ferita dopo essere uscita di strada mentre ritornava a casa dal lavoro.

Brescia, auto si ribalta in un campo nella notte: ferita la conducente

La giovane stava rincasando dopo una serata trascorsa al lavoro, quando all’altezza dello stabilimento dell’Amica Chips, a Castiglione delle Stiviere, è improvvisamente uscita di strada con la sua automobile. Era circa l’1:30, quando il veicolo è finito in uno dei campi che costeggiano la carreggiata che la ragazza stava percorrendo, finendo poi ruote all’aria.

L’intervento dei soccorsi: le condizioni di salute della ragazza

Subito dopo l’incidente, sul posto sono intervenute due ambulanze, oltre ai carabinieri di Castiglione e ai Vigili del Fuoco di Castiglione e di Montichiari. La giovane, che è stata dapprima curata sul posto, per poi essere trasferita presso l’ospedale di Brescia, sembrava in gravi condizioni. Dalle informazioni che arrivano, però, sembra che la 22enne non sia in pericolo di vita.