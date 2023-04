Brescia, bici investita da un'auto: il sospetto di un gesto volontario da parte del ciclista

A Brescia un uomo in sella alla sua bici è stato investito da un'auto: non si esclude un gesto volontario da parte del ciclista al fine di riscuotere il premio dell'assicurazione

Un giallo a due ruote già visto. Proseguono le indagini da parte della Polizia Locale di Brescia sull’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 aprile 2023, in Via Pietro Nenni, dove un uomo in sella alla sua bici è stato investito da un’auto. Non si esclude un gesto volontario da parte del ciclista.

Le motivazioni all’origine del sospetto

L’incidente si è verificato intorno alle 13 di ieri e l’uomo investito è un 40enne di origine marocchina. Un’ipotesi estrema ma che al momento le forze dell’ordine non si sentono di escludere è quella secondo cui il ciclista si sia volontariamente gettato sotto il veicolo in corsa, forse per incassare il premio dell’assicurazione o per ottenere comunque un risarcimento economico di altro tipo. La vicenda, così raccontata, ricorda un po’ il personaggio di Gennarino ‘o kamikazze di Luciano De Crescenzo. Versione bresciana, s’intende.

Un altro caso simile a Brescia

Sempre a Brescia lo scorso 21 marzo, tra Via Lechi e Largo Torrelunga, un uomo 40 anni è stato investito da una Toyota mentre camminava a piedi per strada. Trasportato in codice giallo all’Ospedale Civile per aver riportato fortunatamente solo qualche ferita di lieve entità, la Polizia Locale non ha escluso neanche in questo caso un gesto volontario da parte del pedone.