Brescia, travolto da un auto nel cuore della notte: morto un 38enne

Nonostante siano arrivati in tempo i soccorsi, per il 38enne travolto da un auto in provincia di Brescia non c'era più nulla da fare. È morto sul colpo.

Rudiano, provincia di Brescia, un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato travolto da un auto. La vittima era uscita di casa nel cuore della notte e stava camminando su una strada provinciale.

È morto dopo essere stato travolto da un auto: la vicenda è accaduta in provincia di Brescia

Simone Bonfiglio, 38 anni, questo è il nome dell’uomo deceduto nell’incidente stradale. Non è chiaro il motivo per cui Simone si trovasse, in pieno buio, sulla strada provinciale 11 di Chiari. Come riporta BresciaToday, la vittima non aveva nè documenti nè cellulare e dunque, per la polizia stradale di Iseo, è stato anche difficile riconoscere il suo cadavere. Il 38enne viveva con i genitori ed ha aspettato che questi si addormentassero prima di uscire di casa, senza avvisarli di nulla.

L’incidente e l’arrivo dei soccorsi

Al volante dell’auto che ha investito fatalmente Simone Bonfiglio vi era un uomo di 55 anni di Melzo, provincia di Milano. Il conducente della vettura non ha potuto fare nulla in quanto si è visto spuntare Simone all’improvviso. Sebbene abbia provato a frenare in tempo, per il 38enne ormai non c’era scampo. Subito dopo l’incidente il 55enne ha chiamato i soccorsi.

L’ambulanza e l’automedica, una volta giunte sul posto, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso di Simone Bonfiglio.

Il funerale

L’incidente è avvenuto ieri, 10 maggio 2022, e il corpo della vittima sarà restituito ai familari per permettere loro di organizzare il funerale. Si apprende sempre da BresciaToday che l’ultimo saluto a Simone Bonfiglio si terrà venerdì 13 maggio 2022 alle 14:30 presso la chiesa parrocchiale di Rudiano, città in cui la vittima viveva.