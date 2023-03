Brescia, uomo morto schiacciato da un tronco: il figlio adolescente assiste all’incidente

Tragedia in provincia di Brescia: un uomo è morto schiacciato da un tronco mentre stava tagliando la legna insieme al figlio adolescente che ha assistito al traumatico incidente.

Nella giornata di lunedì 13 marzo, un drammatico incidente si è consumato a Bagolino, in provincia di Brescia, quando un uomo di 52 anni è morto schiacciato da un tronco. L’incidente si è consumato in presenza del figlio della vittima, identificata come Massimiliano Fusi.

Il sinistro è stato prontamente comunicato alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118. Sul luogo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Alla luce delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che il 52enne stesse tagliando la legna con il figlio di 16 anni quando, poco dopo le ore 11:00, è stato travolto da un albero che avevano appena abbattuto. Proprio l’adolescente, che ha assistito alla drammatica scena, ha dato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorsi per salvare il padre.

L’arrivo dei soccorsi e i funerali

Nonostante il tempestivo intervento di medici e paramedici del 118 giunti sul posto con un elicottero, il 52enne è stato rinvenuto già privo di vita. L’uomo, infatti, è morto sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate. Insieme all’elicottero partito da Sondrio che è stato inviato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sul luogo della tragedia erano presenti anche le squadre del soccorso alpino e i volontari dell’ambulanza di Ponte Caffaro. Recuperato il corpo di Fusi, la salma è stata riconsegnata alla famiglia.

La vittima, secondo quanto scritto da alcuni giornali locali, ha lasciato la moglie e i quattro figli Sara, Laura, Erica e Marco. I funerali verranno celebrati nel pomeriggio di mercoledì 15 marzo nella chiesa parrocchiale di Bagolino.