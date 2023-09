Brindisi: corpo carbonizzato di un’anziana trovato in casa

Una terribile tragedia si è consumata a Brindisi. Il corpo carbonizzato di una donna anziana, di 71 anni, è stato ritrovato all’interno della sua casa di campagna. Le indagini sono in corso.

Una terribile tragedia si è consumata nella provincia di Brindisi. Il corpo carbonizzato di una signora anziana, di 71 anni, è stato ritrovato all’interno della sua casa di campagna a San Michele Salentino. I vigili del fuoco sono intervenuti nell’abitazione per domare un forte incendio che era divampato.

Brindisi, corpo carbonizzato di un’anziana: incendio nella casa di campagna

Le indagini per ricostruire quello che è accaduto sono state affidate ai carabinieri, che stanno interrogando il figlio della donna, che ha 47 anni. Le fiamme sono divampate intorno alla mezzanotte nella casa di campagna della donna, che si trova in contrada Augelluzzi, a San Michele Salentino. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio e hanno trovato il cadavere della donna in cucina. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.