Neonata morta dopo parto in casa

A Cisternino, in provincia di Brindisi, una neonata è morta dopo essere stata partorita in casa. La madre si trova ora ricoverata d’urgenza in ospedale.

La tragedia

La tragedia della morte della neonata è avvenuta questa mattina 05 dicembre. Nella casa dove la madre, una giovane donna, abita e ha partorito, sono intervenuti i soccorsi del 118. Dal momento che era in corso un’emorragia post partum, la puerpera è stata trasportata con urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi. Ora è ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia.

Sulla vicenda dai contorni ancora oscuri indagano i carabinieri di Fasano.