Britney Spears, la popstar cancella il profilo Instagram dopo la lite con il fratello

Non c'è pace nella vita di Britney Spears. La cantante ha infatti cancellato il profilo Instagram dopo aver litigato con il fratello e gli altri familiari.

Nuovi problemi nella vita di Britney Spears. La “principessa del pop” fresca di nozze con Sam Ashgari, ha infatti deciso di prendersi una pausa dai social. Il profilo Instagram è stato chiuso dopo che la cantante ha discusso animatamente con il resto dei familiari.

Come è noto, nessuno di loro nemmeno i due figli Sean Preston e Jayden James avuti dall’ex Kevin Federline era presente.

Britney Spears cancella il profilo instagram

Il limite sarebbe stato superato quando il fratello Bryan si sarebbe espresso a favore della conservatorship del padre: “Tutti amavano dirmi cosa fare, trattandomi come se fossi uno zero”, sono state le parole della cantante e che non hanno lasciato alcun dubbio smentendo una volta per tutte il fatto che il fratello sia stato invitato.

Ricordiamo inoltre che tra gli incidenti di percorso del matrimonio vi è stata anche l’irruzione dell’ex marito Jason Alexander. Quest’ultimo è stato portato via dalla polizia.

La madre di Britney Spears: “Mi stai prendendo in giro”

Oltre al fratello la cantante ha attaccato anche la madre. Quest’ultima si era complimentata con la figlia: “Sembri radiosa e così felice! Il tuo matrimonio è un matrimonio da sogno. E averlo a casa tua lo rende così sentimentale e speciale! Sono davvero felice per te! Ti amo!”.

Britney non le ha però mandate a dire. “Mi stai prendendo in giro!!!” ha infine commentato la madre.