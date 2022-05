Brozovic: “Relazione con Wanda Nara? Non ho nemmeno mai avuto il suo numero”

Il centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic, è intervenuto in aula, come parte offesa, per smentire la notizia di un flirt con Wanda Nara

Il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, è intervenuto oggi in tribunale come parte offesa, nel processo che si è tenuto a Milano in cui è imputato per diffamazione Fabrizio Corona. Il croato ha nuovamente smentito la notizia di un suo flirt con Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, suo ex compagno di squadra.

Marcelo Brozovic e la testimonianza in aula: le parole a smentita del flirt con Wanda Nara

Brozovic ha risposto alle domande del pm e a quelle del suo legale, oltre a quelle dell’avvocato di Fabrizio Corona. Il centrocampista ha specificato che quello che si è scritto sul flirt con Wanda Nara: “È tutto falso, non ho mai avuto una relazione con la signora Wanda. Non ho mai avuto nemmeno il suo numero di telefono.” Poi Brozovic ha anche negato di aver mai avuto problemi con Icardi, tutte notizie che erano state pubblicate nel febbraio 2019 sul sito ‘King Corona Magazine‘.

Le scuse di Corona

Brozovic ha raccontato di aver vissuto un momento difficile, dopo la pubblicazione della notizia: “Lo ha saputo tutto il mondo e ho avuto problemi con mia moglie e la mia famiglia.” Il croato ha poi specificato di non essere stato contattato da nessuno del sito, prima che la notizia venisse messa online. Fabrizio Corona, più tardi, si è alzato dal banco degli imputati dirigendosi verso il calciatore chiedendogli scusa: “Mi dispiace.”