Lutto nel mondo musicale internazionale: Bruce Gowers è morto all’età di 81 anni.

Il regista sarà ricordato a vita per il leggendario video della canzone Bohemian Rhapsody dei Queen.

Bruce Gowers è morto

Bruce Gowers, regista e produttore televisivo britannico, è morto all’età di 81 anni. Il decesso è avvenuto il 15 gennaio, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore. Al momento, non si conoscono le cause che hanno portato alla sua scomparsa.

Chi era Bruce Gowers

Senza ombra di dubbio, Bruce Gowers verrà ricordato come l’iniziatore dei videoclip musicali.

Porta la sua firma, infatti, il leggendario filmato di Bohemian Rhapsody dei Queen, datato 10 novembre 1975. Nella sua lunga carriera, però, ha seguito tanti altri artisti: The Rolling Stones, Genesis, Rod Stewart, Bee Gees, Journey, Alice Cooper, Styx, John Mellencamp, Rush, Toto, Kiss, Prince, Santana e Huey Lewis & the News e Michael Jackson.

Il video di Bohemian Rhapsody dei Queen

Il video di Bohemian Rhapsody dei Queen resterà nella storia musicale internazionale come una vera e propria impresa.

E’ stato girato in sole quattro ore, con una spesa di circa 4.500 sterline. Il filmato, della durata di sei minuti, è stato il primo corto musicale ad aver avuto un successo mondiale. Bruce Gowers si è occupato anche dei filmati di You’re My Best Friend e Somebody to Love.