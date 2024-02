Nuova protesta dei trattori a Bruxelles, caos e disagi per le strade.

Proteste degli agricoltori a Bruxelles

A Bruxelles, in Belgio, c’è stata una nuova protesta degli agricoltori con i loro trattori, cominciata durante la prima mattinata di oggi, prima ancora dell’alba. Già durante la notte, infatti, i trattori sono arrivati in città. Si parla di un numero pari a circa cento di questi mezzi agricoli che hanno bloccato intere strade provocando il caos più totale a Bruxelles, dove ci sono state anche delle esplosioni di petardi. Ma vediamo meglio i dettagli qui di seguito.

Bruxelles, trattori nel quartiere europeo

Da quanto si apprende, gli agricoltori avrebbero deciso di bloccare soprattutto le strade appartenenti al quartiere europeo della città. Quartiere in cui si svolge anche la riunione di quelli che sono i Ministri per l’Agricoltura. Rue de la Loi che porta all’Europa Building, nonché la sede della riunione, è stata bloccata. Ma non solo. Le due metro Schuman e Maelbeek ed i tunnel di Reyers-Centre, Tervueren, Cinquantenaire e Loi sono stati chiusi.

Perché gli agricoltori sono a Bruxelles

Gli agricoltori hanno deciso di protestare a Bruxelles per la Politica Agricola Comune e il Green Deal. Alla protesta non partecipano solo agricoltori del Belgio ma anche di molti altri paesi appartenenti all’Unione Europea.