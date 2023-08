Buffon, il portiere è pronto a salutare il calcio giocato: quale sarà il suo futuro?

Come tutte le storie, anche quella di Buffon ha una fine: il portere ha scelto di ritirarsi, ma il suo futuro non sarà lontano dal calcio.

Dieci scudetti, un campionato di serie B, una coppa del mondo con la Nazionale Italiana, una coppa UEFA, senza contare sette supercoppe italiane… Gianluigi Buffon ha vinto quasi tutto durante la sua lunga e ultraventennale carriera, ma come tutte le storie belle, anche quella del portiere è giunta alla fine.

A 45 anni Buffon saluterà il calcio giocato. Nelle sue ultime stagioni, il portiere ha giocato tra i pali del Parma, la squadra che lo ha lanciato nel campionato di serie A 1995-1996. Se da una parte presto non lo vedremo più in campo, dall’altra il futuro di Buffon potrebbe non essere lontano dal calcio.

Buffon dice addio al calcio: quali sono i scenari dopo il ritiro

Non è chiaro quale ruolo possa rivestire Buffon, una volta appesi i guanti al chiodo anche se si vocifera che possa tornare in Nazionale. Non si tratterebbe tuttavia di un incarico qualsiasi, ma di quello che era stato del mai dimenticato Gianluca Vialli: quello che è certo è che il nome di Buffon è stato già consegnato ai libri di Storia.

I primi passi nel mondo del calcio

L’esordio di Gigi Buffon è arrivato prestissimo: già nel 1991 approda nel Parma: sarà in questa primissima fase della sua carriera che passerà da centrocampista a portiere. Non passeranno molti anni prima che venga inserito in prima squadra contro il Milan. Il resto è storia: con i ducali vincerà la coppa UEFA.