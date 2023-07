Conference League, Fiorentina ammessa ufficialmente alla competizione europea. L’annuncio sui social dei viola che ha ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell’Uefa

Fiorentina ai playoff di Conference League

“Ufficiale: è la Fiorentina che va ai preliminari di Conference League! Forza Viola!”. Questa la didascalia che accompagna il post sui social della squadra allenata da Vincenzo Italiano.

Dopo l‘esclusione della Juventus dalle competizioni europee per un anno per il caso plusvalenze – e la rinuncia all’appello del club bianconero – era chiaro a tutti che la Fiorentina avrebbe preso il posto dei bianconeri nei preliminari di Conference League. Mancava solo l’ufficialità da parte dell’Uefa che è poi arrivata.

La possibilità di rifarsi dopo la sconfitta in finale

I viola – sconfitti nella scorsa stagione in finale dal West Ham nella Conference vinta l’anno precedente dall’As Roma di Mourinho – hanno dunque subito la possibilità di riscattarsi.

Agosto impegnativo per i Viola

La squadra inizierà dai playoff in programma il 24 e 31 agosto. Sarà dunque un mese impegnativo per la squadra gigliata chiamata a centrare la qualificazione alla fase a gironi della Conference e al primo impegno ufficiale della stagione contro il Genoa a Marassi.

Intanto la squadra continua gli allenamenti al Viola Park in attesa di una serie di amichevoli necessarie per trovare lo stato di forma ottimale in previsione della ripresa del campionato e degli impegni in Conference League.