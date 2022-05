Conference League, Roma-Feyernoord 1-0: segna Zaniolo. Ammonito Pellegrini per proteste

A Tirana è giunta la resa dei conti. Roma e Feyernoord si contendono il titolo in questa finale di Conference League. Il risultato è 1-0 per i giallorossi.

La tanto attesa finale di Conference League è finalmente giunta. Roma e Feyernoord si sfidano per l’ambitissimo titolo. In questo momento i giallorossi stanno conducendo il match con il punteggio di 1-0. Ha segnato Zaniolo al 32esimo. Tra gli episodi salienti segnaliamo una protesta in campo a seguito di un diverbio tra Dessers e Smalling.

Giallo a Pellegrini.

Conference League, le formazioni ufficiali di Roma-Feyernoord

Di seguito vediamo le due formazioni scese in campo alle ore 21:

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho

Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho Feyernoord (4-2-1-3): Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Til; Nelson, Dessers, Sinisterra. Allenatore: Slot

Il primo tempo: decide Nicola Zaniolo

Il primo tempo è stato gestito bene dalla Roma nonostante una prima sofferenza iniziale.

A segnare la rete dell’1-0 è stato Nicolò Zaniolo che al 32esimo ha fulminato la porta avversaria grazie ad un pallone nato da un ottimo assist di Mancini. La squadra avversaria raramente ha impensierito i giallorossi nonostante i ritmi molto alti. Il primo tempo si chiude al 49esimo dopo che l’arbitro ha concesso quattro minuti di recupero.

I tifosi VIP arrivati a Tirana per vedere la partita

Nel frattempo sono moltissimi i VIP che hanno scelto di seguire la Roma in questo speciale appuntamento. Da Francesco Totti, passando per Antonello Venditti a Blanco al sindaco Roberto Gualtieri, la lista è davvero lunga.

“Se andrò a Tirana a vedere la finale? Certo che ci andrò! Quella sì che mi fa venire l’ansia, non l’Eurovision“, aveva rivelato Blanco a “Il Messaggero”. A Sky Totti aveva invece confessato che avrebbe voluto scendere in campo: “Sono teso per Tirana, mi sarebbe piaciuto giocarla, a tutti piacerebbe farlo”. Infine la Roma ha segnalato su Twitter la presenza dell’indimenticabile Aldair.