Bulgaria, murales di Putin che solleva il suo cadavere

In Bulgaria è comparso un murales molto duro contro il presidente russo Putin, in cui è stato ritratto mentre solleva il suo cadavere.

Bulgaria, l’opera di Stanislav Belovski su Putin

In Bulgaria è comparso un murales contro il presidente russo Putin, che condanna il conflitto in Ucraina. L’autore dell’opera è l’artista Stanislav Belovski. I bombardamenti vanno avanti senza sosta e il numero di vittime civili continua ad aumentare. In Ucraina la situazione è devastante e nel mondo iniziano a comparire dei segnali che condannano l’esercità russo. L‘opera di Stanislav Belovski, artista che esprime il suo dissenso nei confronti dei conflitti e altri temi con immagini sempre molto forti, ha scioccato tutti.

Si tratta di una rivisitazione di una grande opera d’arte, che sembra voler inchiodare Putin alle sue responsabilità.

Stanislav Belovski e i messaggi contro la guerra

Nella pagina social di Stanislav Belovski ci sono molti messaggi contro Putin e contro la guerra. Nei giorni scorsi aveva dipinto la faccia del presidente sotto terra, con davanti una bandiera ucraina. Poi aveva dipinto l’ombra del volto di Putin su un cartello stradale e anche una mamma con il figlio mentre imbraccia il fucile.

L’opera scioccante comparsa su un muro in Bulgaria, ritrae Putin mentre solleva il suo cadavere. L’abbandono del corpo ricorda il Cristo della Pietà di Michelangelo ed è un duro messaggio di condanna. Tramite queste opere ha espresso il suo dissenso nei confronti della guerra in Ucraina.