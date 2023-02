Federica Pellegrini è stata ospite di C’è posta per te insieme a Matteo Giunta, nella puntata andata in onda sabato 4 febbraio.

La nuotatrice ha risposto ad alcune domande dei suoi follower e anche ad alcune insinuazioni.

C’è posta per te, Federica Pellegrini: storie finte? Parla lei

Federica Pellegrini, dopo la sua ospitata a C’è posta per te con il marito Matteo Giunta, ha risposto a qualche domanda e qualche insinuazione dei suoi follower. L’ex nuotatrice è stata chiamata da Ida, che ha voluto fare una sorpresa alla madre, al padre e alla sorella, che hanno fatto di tutto quando lei ha dovuto lottare contro un tumore al seno.

Federica Pellegrini ha sponsorizzato la sua ospitata su Instagram, scatenando qualche hater che ha subito messo in discussione la serietà del programma di Maria De Filippi. “Mi sembra sempre tutto finto” ha scritto qualche utente, insinuando che le storie raccontate in trasmissione siano in realtà inventate. “Ti posso assicurare che non c’è niente di finto” ha subito risposto la campionessa, smentendo categoricamente quanto insinuato. “Vi posso assicurare per mia esperienza personale che è tutto vero ed è tutto stupendo e speciale, da Maria al programma, dagli ospiti all’organizzazione e all’accoglienza” ha commentato una follower.

Federica Pellegrini ha ricevuto anche diverse critiche dopo la sua ospitata.

“Che tristezza, da campionessa a comparsa in programmi culturali” ha scritto un utente. “E le altre due volte che sono stata ospite e nuotavo? Cosa cambia?” ha risposto Federica Pellegrini. Parallelamente al suo ruolo da sportiva, la campionessa ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e intende proseguire su questa strada anche dopo il suo addio al nuoto. Prossimamente sarà concorrente a Pechino Express, in coppia con il marito Matteo Giunta.

Federica Pellegrini: bebè in arrivo?

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno insieme dal 2018 e il 27 agosto 2022 si sono sposati a Venezia. I due si conoscono da diversi anni, Giunta è diventato suo allenatore nel 2013 dopo la scomparsa del suo storico istruttore Alberto Castagnetti. Prima di allora Matteo Giunta era il tecnico di Federica Pellegrini e Filippo Magnini, che erano legati sentimentalmente. Dopo la loro rottura, è nato l’amore con Matteo, che è il cugino dell’ex nuotatore.

Nelle ultime settimane si è parlato di una presunta gravidanza della Pellegrini, che ha risposto in modo ironico su Instagram. “Solo i barman sanno la verità” ha scritto sul suo profilo, ritraendosi con un drink in mano. “Per ora non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare” ha aggiunto in un’intervista.