C'è Posta per te, la storia di Giuseppe e Francesca: "Grave lesione dopo una caduta in doccia"

A C'è Posta per te arriva Giuseppe. Da quando ha avuto l'incidente nella doccia non è più riuscito a camminare come prima. La moglie ha ricevuto una sorpresa

Giuseppe è stato il primo protagonista della puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 7 gennaio.

La vita dell’uomo è cambiata radicalmente il 2 maggio 2020 in seguito ad una brutta caduta avvenuta nella doccia.

Da allora più nulla è stato come prima. Giuseppe non è mai più riuscito a camminare come prima. In studio è infatti arrivato sostenendosi sulle stampelle che riesce ad usare solo per brevi tratti. A non farle mai mancare il sostegno è la moglie Francesca. La donna gli è stata accanto nei momenti più duri proprio mentre era incinta del quinto figlio.

Da qui il marito ha voluto dirle grazie regalandole una serata particolarmente speciale. A fianco a lui c’è infatti Can Yaman. L’attore turco è infatti il preferito di Francesca.

“Mi sono sentito morire”

Giuseppe ha raccontato il suo difficile percorso, iniziato proprio da quel drammatico incidente: “Mi sono sentito morire, non sentivo nulla dall’ombelico in giù”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “Mi hanno portato all’ospedale, hanno diagnosticato una lesione alla vertebra D8 e D12, mi operano e quando esco dalla sala operatoria, mia moglie sviene.

Era incinta del nostro quinto figlio”.