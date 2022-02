C’è posta per te, Sebastiano ripudia la famiglia per Annalisa: lei chiude la busta

Sebastiano ha ripudiato la sua famiglia per Annalisa, ma la donna ha deciso di chiudere la busta a C'è posta per te.

C’è posta per te, Sebastiano ha ripudiato la famiglia per Annalisa

Durante la puntata di C’è posta per te di sabato 26 febbraio, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Sebastiano e Annalisa. Due anni fa i due hanno iniziato una relazione, arrivando anche alla proposta di matrimonio. La famiglia di lui, però, non ha mai accettato questo legame, avendo lui una precedente storia da cui è nato un figlio. La sorella di Sebastiano è sempre stata dalla parte della ex di suo fratello e ha messo in giro delle voci false sul conto di Annalisa.

All’inizio Sebastiano non voleva aumentare la tensione in casa, ma quando Annalisa lo ha lasciato perché non sopportava più la situazione, lui ha deciso di ripudiare la sua famiglia e ha iniziato una nuova vita. L’uomo ha deciso di chiamare in trasmissione Annalisa e i genitori di lei.

Annalisa ha chiuso la busta

Annalisa, nello studio di C’è posta per te, ha ammesso di essere ancora molto innamorata di Sebastiano e ha manifestato tutto il suo malessere per quello che è successo.

Maria De Filippi ha provato in tutti i modi a convincerla ad aprire la busta, ma non ci è riuscita. Dopo una lunga discussione, la ragazza ha deciso di chiudere la busta e di uscire dallo studio da sola. Ha spiegato di aver bisogno di tempo per pensare a tutto quello che è accaduto, per cui per Sebastiano potrebbe ancora esserci una speranza.