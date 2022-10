In provincia di Foggia un operaio cade da una pala eolica. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Ad Ordona, in provincia di Foggia, si è consumata l’ennesima tragedia sul lavoro. Un giovane operaio stava lavorando su un pala eolica quando improvvisamente è caduto ed è morto.

Cade dalla pala eolica e muore: tragedia nel Foggiano

La vittima di questa tragedia è un 37enne originario di Cerignola, paese in provincia di Foggia. L’operaio pugliese stava svolgendo un regolare lavoro di manutenzione su una pala eolica site nel comune di Ordona. All’improvviso però è precipitato morendo sul colpo. Non è chiaro come mai sia caduto da quell’altezza, non si esclude che possa aver avuto un malore. La notizia è stata diffusa da FoggiaToday.

I soccorsi, le indagini e le presunte dinamiche dell’incidente sul lavoro

Sul posto sono giunte subito delle ambulanze del 118, ma i sanitari e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio. Al momento sono in corso degli accertamenti da parte degli ispettori dello Spesal dell’Asl di Foggia e dei carabinieri. Oltre all’ipotesi malore, l’altra opzione, come si legge sul già menzionato quotidiano, potrebbe essere l’impatto con una pesante catena caduta dall’alto.