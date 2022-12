Cadono nel lago ghiacciato mentre giocano: morto anche il quarto bambino

Nel pomeriggio di domenica 11 dicembre quattro bambini dell’età rispettiva di 8,10, 11 e 6 anni erano finiti nelle acque ghiacciate non molto lontano da Solihull a Birmingham, mentre stavano giocando.

Tre di loro sono morti annegati, mentre il più piccino di 6 anni era stato salvato e ricoverato in ospedale. In queste ultime ore è arrivata tuttavia la notizia più triste. Il piccolo è morto e non ce l’ha fatta. Un nuovo dramma che ha sconvolto la comunità che si è riunita attorno ai familiari del bimbo.

Incidente in Gran Bretagna, bambini finiscono nelle acque ghiacciate del lago

Erano circa le 14.30 quando i soccorsi sono stati allertati di quanto stava accadendo in un lago situato al Babbs Mill Park a Solihull.

Immediato l’intervento dei soccorsi. In particolare – si apprende – si sono adoperati per il salvataggio dapprima dei passanti, quindi i poliziotti che si sono gettati in acqua. Provvidenziale è stato tuttavia l’intervento dei vigili del fuoco. I bambini sono stati poi ricoverati in ospedale e tre di loro sono morti poco dopo il loro arrivo.

Durante le operazioni di soccorso un poliziotto è rimasto ferito mentre stava cercando di salvare le giovani vite.

Fortunatamente l’uomo che sarebbe stato colto da un’ipotermia non sarebbe in gravi condizioni.

Il cordoglio di Polizia e vigili del fuoco

Nel frattempo sul canale Twitter della Polizia del West Midlands è stato scritto un messaggio di cordoglio alle famiglie: “È con profonda tristezza che oggi pomeriggio dobbiamo riferire che il bambino di sei anni in ospedale ha perso la sua battaglia per la vita.

Le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie e agli amici di coloro che sono coinvolti in questa tragedia”.