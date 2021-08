Cagliari, turisti francesi lasciano il figlio di un anno in auto per fare la spesa: denunciati

Cagliari, due turisti francesi hanno abbandonato il figlio di 12 mesi in auto per andare a fare spesa.

Una coppia di turisti francesi in vacanza a Cagliari ha lasciato il figlio di 12 mesi sul seggiolino in auto, per andare a fare la spesa. I genitori del piccolo hanno lasciato il finestrino aperto affinché ci fosse il ricambio di aria.

Sono stati denunciati.

Turisti francesi lasciano il figlio in auto: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Cagliari dove una coppia di turisti francesi ha lasciato il figlioletto di 12 mesi in auto per un tempo indefinito. Erano andati a fare compere in un supermercato. Il bimbo è stato lasciato sul seggiolino con il finestrino aperto. Come informa L’Occhio, il piccolo sta fortunatamente bene e non avrebbe riportato danni fisici, anche grazie alle temperature non troppo alte in questo periodo.

Turisti francesi lasciano il figlio in auto: notato da un passante

Il piccolo sarebbe stato lasciato da solo in un parcheggio a Cagliari in data 24 agosto poco prima delle 11, disposto in maniera che potesse essere protetto dai raggi solari. Il bimbo, messosi a piangere, è stato notato da un uomo di passaggio che ha fornito i primi soccorsi.

Turisti francesi lasciano il figlio in auto: contattato il 113

L’uomo ha dunque contattato il 113 per chiedere aiuto. Gli agenti della polizia locale hanno raggiunto il parcheggio in cui era l’auto con dentro il bambino e chiamato un’ambulanza del 118 per le opportune cure.

Una volta aperta la vettura i medici si sono presi cura del piccolo sincerandosi delle sue buone condizioni di salute. I genitori sono stati denunciati per abbandono di minore.