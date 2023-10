Chiara Anzaldi, giovane madre di 43 anni, è morta a Caltanissetta. La donna combatteva da tempo contro una grave malattia.

Caltanissetta: morta a 43 anni giovane madre

Dolore e cordoglio a Caltanissetta per la scomparsa di una donna di soli 43 anni. Chiara Anzaldi, giovane madre di due figlie, è morta dopo una lunga battaglia contro una malattia che, purtroppo, alla fine l’ha portata alla morte. I colleghi del call center della Telecom dove lavorava da tanti anni sono rimasti sconvolti, così come tutte le persone che la conoscevano e le volevano bene.

Caltanissetta, morta a 43 anni giovane madre: i funerali

Chiara Anzaldi era ben voluta da tutti. La giovane donna è stata descritta come fiera ma allo stesso tempo dolce, determinata e coraggiosa. In tanti hanno speso belle parole per la 43enne. Era molto stimata e apprezzata. Su Facebook sono stati condivisi tantissimi messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. I funerali della donna verranno celebrati oggi, martedì 3 ottobre 2023, alle ore 16 nella parrocchia San Michele.