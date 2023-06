Camila Cabello e Shawn Mendes si sono definitivamente lasciati. Dopo il ritorno di fiamma degli ultimi tempi, la coppia ha deciso di separare per sempre le loro vite.

Camila Cabello e Shawn Mendes si sono lasciati definitivamente

La storia d’amore tra Camila Cabello e Shawn Mendes è arrivata ancora una volta al capolinea. Negli ultimi tempi, le paparazzate dei due erano tornate a far sognare i fan. Prima il bacio al Festival del Coachella 2023, poi la passeggiata mano nella mano per le strade di Santa Monica, in California: tutto sembrava andare per il meglio. Eppure, il rapporto si è incrinato.

Camila Cabello e Shawn Mendes: parla un amico

Il The Sun ha avuto modo di ascoltare un amico di Camila Cabello e Shawn Mendes, che ha confermato la rottura:

“Ci avevano riprovato, ora è finita davvero. Hanno vissuto una grande storia d’amore, avevano deciso di riprovarci. Ma è stata solo un’avventura, ora hanno messo fine alla relazione”

Stando a quanto sostiene la fonte, quello tra la coppia non è stato un vero e proprio ritorno di fiamma, ma una semplice “avventura”.

Perché Camila e Shawn si sono lasciati?

L’amico di Camila e Shawn ha dichiarato:

“Si sono resi conto che è stato un errore darsi una nuova possibilità. La prima volta era finita per un motivo, ora hanno capito di non essere adatti l’uno per l’altra”.

La Cabello e Mendes si sono lasciati perché non sono riusciti a far funzionare le cose. Ci hanno provato, ma hanno capito che è meglio restare amici.