Campana rinuncia alla denuncia per il colpo di arma da fuoco durante il Capodanno a Biella, rivolta contro Pozzolo.

Luca Campana ha ritirato la denuncia contro il deputato Emanuele Pozzolo per un incidente di tiro a Capodanno a Rosazza, che gli aveva causato una ferita alla gamba. Un accordo finanziario è stato raggiunto e un'udienza è stata fissata per il 9 ottobre. L'avvocato di Campana ha espresso la sua soddisfazione per l'accordo.