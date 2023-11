Il Ministro Nello Musumeci, durante un’audizione alla commissione Ambiente della Camera, ha dichiarato che la Commissione Grandi Rischi ha raccomandato la necessità di prepararsi per un possibile innalzamento dell’allerta nei Campi Flegrei, suggerendo di essere pronti a prendere misure precauzionali, compreso un eventuale abbandono delle zone a rischio in caso di fenomeni incompatibili con la sicurezza delle comunità.

Musumeci e l’importanza di conoscere i rischi delle zone

Musumeci enfatizza l’importanza di conoscere e gestire i rischi connessi all’abitare in aree vulcaniche attive come i Campi Flegrei e di prendere in considerazione l’evitare aree ad alto rischio.

Inoltre, il Ministro sottolinea la necessità di informare costantemente la popolazione sugli eventuali rischi naturali e di adottare politiche coerenti per mitigare tali rischi. Le zone a rischio sono state definite, distinguendo una zona rossa che richiederebbe l’evacuazione immediata di circa mezzo milione di persone in caso di eruzione e una zona gialla con circa 800.000 persone esposte a una significativa ricaduta di cenere.

Nell’area a rischio: vivono 1.5 milioni di persone

Un’eruzione dei Campi Flegrei potrebbe produrre una colonna di cenere alta fino a 50 km e flussi piroclastici distruttivi. Circa 1,5 milioni di persone vivono nell’area a rischio, e una grande eruzione potrebbe causare migliaia di vittime e sfollati.

I comuni dei Campi Flegrei includono Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano in Campania, e altri, situati nella città metropolitana di Napoli.