Can Yaman e Francesca Chillemi sono tornati ad attirare l’attenzione della cronaca rosa. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, i due sono stati pizzicati mentre stavano per baciarsi sul set, ma le telecamere erano spente.

Can Yaman e Francesca Chillemi: il bacio sul set

Il settimanale Nuovo ha riacceso i riflettori su Can Yaman e Francesca Chillemi. Dopo il gossip del 2021, smentito da entrambi, i due sono tornati ad interessare la cronaca rosa in concomitanza con l’inizio delle riprese del secondo capitolo di Viola come il mare. Secondo la rivista, l’attore turco e la collega sono stati avvistati sul set mentre stavano per baciarsi, ma le telecamere erano spente.

Flirt in corso tra Can Yaman e Francesca Chillemi?

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: tra Can e Francesca c’è un flirt in corso? Secondo Nuovo i due sarebbero arrivati vicino al bacio, ma a telecamere spente, quindi non sembra un’esigenza da copione. Nonostante tutto, parlare di flirt è un po’ azzardato.

Can Yaman e Francesca Chillemi: una semplice amicizia

Al momento, Can e Francesca non hanno commentato il gossip. Considerando che non è la prima volta che si parla di un flirt tra loro, ci sentiamo di escludere un coinvolgimento emotivo da parte di entrambi. E’ più probabile che sia una semplice amicizia che altro.