Can Yaman ha rifiutato una proposta di Maria De Filippi: l'attore turco non ha accettato il cachet.

Can Yaman ha rifiutato una proposta lavorativa da parte di Maria De Filippi. Questa, almeno, è l’indiscrezione che nelle ultime ore sta facendo il giro del web. Come mai l’attore turco non ha accettato l’ingaggio della Queen Mary?

Can Yaman ha rifiutato una proposta di Maria De Filippi

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Can Yaman avrebbe rifiutato una proposta di Maria De Filippi. Sembra che la conduttrice Mediaset abbia ingaggiato l’attore turco per La Talpa, programma che tornerà in tv dopo parecchi anni di assenza. Berlusconi ha deciso di affidare la produzione del format alla società Fascino, di proprietà della signora Costanzo. Maria, quindi, avrebbe contattato Can per proporgli il ruolo di inviato.

Perché Can Yaman ha rifiutato?

Stando a quanto si legge su Novella 2000, Yaman avrebbe rifiutato la proposta di Maria a causa del cachet:

“Secondo i manager dell’attore non sarebbe stato adeguato allo sforzo che Yaman avrebbe dovuto compiere per parlare h24 in italiano, che ricordiamo non essere la sua lingua madre, e dunque la proposta sarebbe stata brutalmente rifiutata”.

Can, che a breve debutterà su Canale 5 con la nuova fiction Viola come il mare, non sarà l’inviato de La Talpa.

Can Yaman rifiuta La Talpa: chi ci sarà al posto suo?

Appurato che Yaman non farà parte del cast de La Talpa, chi ci sarà al posto suo? Secondo le indiscrezioni, a ricoprire il ruolo di inviato potrebbe essere Filippo Bisciglia, rimasto orfano di Temptation Island. Al momento, però, non abbiamo alcuna conferma. Le uniche notizie certe sono quelle che Berlusconi ha rilasciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023: