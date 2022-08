Maria De Filippi parla della morte di Maurizio Costanzo e fa una confessione che cozza con l'ultimo desiderio del conduttore.

Maurizio Costanzo desidera morire tenendo la mano della sua amata Maria De Filippi. Quest’ultima, però, ha confessato che non sa se sarà in grado di assecondare il marito.

Il prossimo 28 agosto, Maurizio Costanzo compirà 84 anni.

Il conduttore e giornalista ha più volte dichiarato che il suo ultimo desiderio è morire stringendo la mano della sua Maria De Filippi. La presentatrice, intervistata dal settimanale Oggi, ha ammesso che non sa se sarà in grado di esaudire l’ultimo sogno del marito. La Queen Mary ha dichiarato:

“Confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì, troppo dolore . Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.

Maria ha ammesso che la morte è una delle sue più grandi paure. La scomparsa dei suoi genitori l’hanno segnata terribilmente e non ha mai superato i lutti. La De Filippi ha dichiarato:

“Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune agli ‘ostacoli’ e alle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte. Il lutto di mio padre non l’ho mai superato: ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati. Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”.