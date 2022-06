Can Yaman semi nudo, Valeria Marini non si trattiene: il commento

Can Yaman semi nudo sui social: Valeria Marini non si trattiene e commenta lo scatto in modo "stellare".

Can Yaman continua a far sognare milioni di fan italiane. Tra queste c’è anche Valeria Marini che, su Instagram, non ha potuto fare a meno di commentare in modo “stellare” uno scatto semi nudo dell’attore turco.

Can Yaman: Valeria Marini pazza di lui

Da tempo, ormai, Can Yaman ha lasciato la Turchia per vivere in Italia, precisamente a Roma. Qualche settimana fa, l’attore si è sfogato sui social, raccontando di essere stato costretto a cambiare casa perché le fan assediavano la sua dimora nella Capitale. Can si è detto stanco di non avere mai la giusta privacy e ha chiesto un po’ di tregua alle seguaci. Adesso si è trasferito a vivere in una villetta moderna, lontana da occhi indiscreti e spera di essere riuscito a depistare le fan più accanite.

In tutto ciò, Yaman non dimentica di condividere su Instagram scatti piuttosto bollenti. Nelle ultime ore, ha postato una foto che lo ritrae a petto nudo, mentre si dedica all’arte del barbecue. Tra i tanti commenti, ne spunta uno “stellare” di Valeria Marini.

Valeria non ha resistito e ha commentato lo scatto semi nudo di Can. La Marini si è limitata a scrivere “stellare” a caratteri cubitali e ha aggiunto una serie di emoticon di fuoco.

Insomma, la showgirl non ha resisito al fascino turco e, molto probabilmente, spera di riuscire ad attirare l’attenzione di Yaman.

Can Yaman cederà al corteggiamento della Marini?

Il commento di Valeria, neanche a dirlo, non è sfuggito agli occhi dei fan più attenti. La domanda che tutti si pongono è una: la Marini sta corteggiando Can? Non possiamo saperlo, ma da un punto di vista estetico l’attore turco rientra alla perfezione nei canoni della showgirl sarda.

Yaman cederà alla corte della Valeriona nazionale? Staremo a vedere, d’altronde vivono entrambi a Roma e si sa, la città, quando vuole, è piccola.