Cantante Mascherato, spoiler di Milly Carlucci: "Ci sarà un altro gioco"

Cantante Mascherato, lo spoiler inaspettato di Milly Carlucci: cinque coppie per il Mascherato per una notte.

Il Cantante Mascherato 2023 sta scaldando i motori. Milly Carlucci ha lanciato qualche spoiler sulla nuova edizione, svelando che ci sarà anche un “nuovo gioco”.

Cantante Mascherato: spoiler di Milly Carlucci

Ospite de La Vita in diretta, Milly Carlucci ha parlato della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, in partenza sabato 18 marzo. La conduttrice ha annunciato diverse novità, a partire dal Mascherato per una notte.

“Avremo dodici nuove maschere con dodici personaggi nuovissimi e una serie di belle novità. Perché noi quest’anno avremo anche il mascherato per una notte e avremo delle novità in come raccontiamo i vari personaggi. Non so se qui c’è l’anteprima assoluta. Ecco, qui vedremo l’Ippopotamo e parlerà da essere umano”.

Cantante Mascherato 2023: le novità

La Carlucci ha proseguito con alcuni spoiler su le novità del Cantante Mascherato 2023:

“Ogni personaggio si mostrerà con un cappello, una visiera, insomma, in qualche modo non riconoscibile, ma nei propri panni. Li vedremo con accanto le proprie maschere che poi indosseranno e andranno avanti a raccontarci degli indizi che possono svelarlo. Se Ippopotamo è un attore famoso inglese? Oppure potrebbe essere anche altro… Però non posso dire proprio nulla. E tra le novità c’è anche la giuria, con Iva Zanicchi con le sue barzellette che verranno dette in orario protetto. Le maschere comunque sono concordate tra noi e i concorrenti. Posso dire però che i personaggi quest’anno sono prontissimi a svelare molto. Questa volta li vedremo anche senza le maschere e quindi vedrete se uno ha la pancia o è piatto. La fisicità sarà messa in mostra”.

Chi è il Mascherato per una notte?

In merito al Mascherato per una notte, Milly Carlucci ha fatto qualche papabile nome. Ha dichiarato: