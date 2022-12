Caos Juventus, spunta il messaggio di Chiellini: "Ci chiedono di non parlare"

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo di indagine sui bilanci della Juventus delle ultime stagioni.

La società bianconera potrebbe essersi macchiata di falso in bilancio. Gli ormai ex dirigenti della Vecchia Signora avrebbero effettuato contabilizzazioni irregolari per rientrare nei conti.

Juventus, nodo stipendi: il messaggio WhatsApp di Chiellini che fa discutere

La Juventus stava già perdendo milioni e milioni di euro nel 2020, quando il Covid e il primo lockdown misero in grande crisi i conti della società. Per rientrare in minima parte dalle perdite la società chiese ai giocatori di rinunciare ad una parte dei propri stipendi.

Gli inquirenti sono ora entrati in possesso di alcune intercettazini telefoniche tra i dirigenti e i giocatori della Juve e di un messaggio inviato dal capitano Giorgio Chiellini su una chat privata con i suoi compagni. Chiellini chiarisce la situazione ai compagni e sottolinea: “Non dovete parlarne nelle interviste.“

Il messaggio di Chiellini