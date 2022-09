Capelli che cadono in autunno: come prevenire il problema alla radice

L'autunno comporta anche i capelli che cadono che possono essere trattati con rimedi e prodotti specifici che aiutano a rinforzarli in modo naturale.

La stagione autunnale può essere particolarmente deleteria per la chioma che può indebolirsi e risentire degli effetti del periodo. In questa stagione, si ha un maggiore aumento dei capelli che cadono a cui è possibile rimediare con soluzioni e metodi naturali. Vediamo quali sono i vari accorgimenti e come fare.

Capelli che cadono in autunno

Con il cambio di stagione e l’arrivo della stagione autunnale, ormai imminente, sempre più persone vanno incontro a capelli che cadono. Una condizione alquanto normale, considerando che ogni giorno, si arrivano a perdere fino a 100 capelli giornalieri. Durante il periodo autunnale, forse anche per via della muta del capello, possono caderne molti di più.

In autunno si ha una caduta di capelli molto più intensa rispetto al solito o se paragonata ad altre stagioni dell’anno, ma non è necessario preoccuparsi. Ci si accorge che nella spazzola o sul pettine o anche sul cuscino, durante la notte, si perdano un po’ troppi capelli. un fenomeno fisiologico che si presenta nella stagione autunnale.

Non bisogna allarmarsi poiché non si tratta di un sintomo che segnali qualche patologia o problema. Le donne sono i soggetti a soffrirne maggiormente. Gli uomini possono anche andare incontro a capelli che cadono, ma avendo il capello più corto rispetto alle donne spesso non si accorgono di lasciare un capello in più sul pettine o il cuscino.

Sebbene i capelli che cadono siano una condizione stagionale, è bene anche prestare attenzione ad alcuni segnali che possono essere indicatori di questo problema in modo da capire se intervenire con prodotti specifici e mirati per la salute e il benessere della chioma.

Capelli che cadono in autunno: cause

I capelli che cadono durante la stagione autunnale dipendono da alcuni fattori e cause diverse che dipendono dalla fase di crescita del capello, quindi dal loro ciclo di vita. Le cause non sono ancora del tutto chiare riguardo la caduta dei capelli, ma vi sono alcune variabili che possono condizionare la perdita della chioma.

Proprio come gli animali cambiano la muta e i cani cominciano a perdere il pelo in questa stagione, così gli esseri umani vanno incontro a capelli deboli e, quindi, a una caduta della chioma. In base ad alcuni studi condotti da esperti, si pensa che la variazione delle ore di luce e di buio possa portare a una caduta dei capelli.

Durante la stagione estiva, i capelli sono maggiormente esposti al sole. Per esempio, i raggi solari possono danneggiare sia le lunghezze che i bulbi, quindi le radici del capello tendono a indebolirsi portando a capelli che cadono tra i mesi di ottobre e novembre, in pieno periodo autunnale. Un fenomeno biologico e di ricambio naturale dovuto all’orologio biologico.

Oltre a queste cause, possono esserci anche altri motivi che portano a un indebolimento della chioma, come per esempio, una dieta scorretta e poco equilibrata. Un deficit di ferro, ma anche lo stress e l’ansia possono portare a dei cambiamenti che coinvolgono la chioma e, quindi, la caduta dei capelli.

Capelli che cadono in autunno: come prevenire

