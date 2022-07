Capelli che cadono in estate: come rimediare naturalmente

Il sole, il cloro, ma anche la salsedine sono le cause principali dei capelli che cadono in estate, ma i rimedi naturali e una dieta sono efficaci.

L’estate è un momento piacevole, ma ci sono alcuni fattori come il caldo, le eccessive temperature che non fanno bene alla chioma con i capelli che cadono diventando fragili e opachi. Nei prossimi paragrafi cerchiamo di capire quali rimedi naturali usare per evitare di andare incontro a calvizie e per arrestare l’eventuale caduta.

Capelli che cadono in estate

Durante il periodo dell’estate o delle vacanze, si può andare incontro a capelli che cadono in maniera abbondante e cospicua. Sicuramente si tratta del normale ricambio fisiologico dal momento che in questa stagione i capelli possono andare incontro a perdita e apparire più opachi e fragili rispetto al solito.

Non bisogna allarmarsi o spaventarsi dal momento che è alquanto normale. Si tratta infatti di un fenomeno naturale del ciclo di vita del capello che è possibile contrastare con delle cure e dei trattamenti utili in modo che li rinforzino. I trattamenti e gli impacchi adeguano permettono di rinforzarne la crescita provando ad arrestare la caduta.

Una perdita dei capelli in estate è alquanto normale e si tratta di un fattore che può riguardare sia uomini che donne. Una perdita di capelli che, nel periodo estivo, rischia di aumentare fino al 30% rispetto al normale. In questa stagione si va incontro a un ricambio del capello per fare in modo che possano crescere più forti di prima.

Prima di partire per le vacanze, ma anche nei luoghi di villeggiatura è sempre molto importante cercare di trattare il capello prendendosene cura nel modo migliore. Gli impacchi e i trattamenti specifici sono indicati per i capelli che cadono per rinforzarli e irrobustirli in questa fase.

Capelli che cadono in estate: cause

Sono diverse le cause e i motivi che portano ai capelli che cadono in estate. Sicuramente il sole e i raggi ultravioletti sono i fattori di rischio principali per bellezza e salute della chioma. Se ci si espone troppo al sole, soprattutto senza protezione per i capelli, si rischia di peggiorare la situazione e rendere la chioma difficile da gestire.

I raggi UV causano la perdita di cheratina con il fusto che diventa sottile fino a spezzarsi. Per questo, si ha una chioma e dei capelli molto più fragili. La salsedine e il cloro, ma anche il vento sono nemici dei capelli dal momento che risultano nocivi in quanto fanno seccare il capello causando una chioma crespa.

Con il tempo, rischiano di essere difficili da districare, arrivando ad avere capelli che si indeboliscono e, quindi, cadono. In estate, a causa del caldo eccessivo e delle alte temperature, si tende a sudare molto di più e anche questo risulta dannoso per la salute della chioma, poiché altera la barriera naturale del capello causando pruriti e arrossamenti.

La sudorazione eccessiva comporta anche un aumento di produzione di sebo che rende il fusto unto. In estate si tende a lavare i capelli spesso e questo porta capelli secchi e aridi. Una dieta squilibrata, complice anche gli aperitivi e le cene fuori, causa capelli che cadono e deboli. Per questa ragione, una alimentazione più attentata è sicuramente la giusta soluzione.

