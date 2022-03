Capelli che cadono in primavera: come rimediare naturalmente

I capelli che cadono in primavera sono una condizione frequente e temporanea. Scopriamo le cause comuni e come risolvere con soluzioni naturali.

Capelli che cadono in primavera

I capelli che cadono durante la primavera sono una condizione comune a moltissime persone, indipendentemente dall’appartenenza di genere e dall’età, dato che, in ogni stagione, la caduta dei capelli è un fenomeno naturale, che si verifica per permettere la rigenerazione del bulbo pilifero e la rinascita di capelli più forti e sani.

Scopriamo insieme nei paragrafi che seguono quali sono i fattori più comuni che determinano la caduta dei capelli, le ragioni per cui il fenomeno si verifica, in special modo durante la primavera, e come intervenire con soluzioni naturali, che permettono una risoluzione rapida del problema, senza interferire con lo stato di salute del soggetto interessato.

Capelli ce cadono in primavera: cause

Poiché la caduta dei capelli è una condizione naturale, a volte, capire di essere di fronte ad un fenomeno patologico, per alcune persone, può essere difficile. Allo stesso tempo, alcune condizioni, come la comparsa di zone diradate o assottigliate sul cuoio capelluto o la perdita dei peli in alcune parti del corpo, dovrebbero essere un campanello d’allarme.

La caduta dei capelli può essere determinata dallo stress o la depressione, un episodio particolarmente intenso ed emotivo, l’effetto collaterale di un farmaco e, anche in questo caso, siamo di fronte ad un fenomeno che si può verificare in qualunque stagione, indipendentemente dall’età e l’appartenenza di genere.

Capelli che cadono: miglior rimedio naturale

Le cause che determinano la caduta dei capelli sono molteplici, ma se il fenomeno è temporaneo e, in ogni caso non patologico, può essere affrontato e superato con l’utilizzo di Foltina Plus, una lozione in spray naturale professionale che, se applicata regolarmente, per almeno due volte al giorno, stimola e risveglia il bulbo pilifero, per una ricrescita dei capelli rapida e voluminosa.

Privo di controindicazioni ed effetti collaterali, quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto

