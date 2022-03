Capelli rovinati: come farli rivivere per la primavera

L'uso di determinati prodotti, una passeggiata all'aria aperta e anche una alimentazione corretta sono metodi efficaci per i capelli rovinati.

La primavera è croce e delizia, soprattutto per la salute e il benessere dei capelli che, in questa stagione, necessitano di maggiori accorgimenti e accortezze. Per i capelli rovinati, qui è possibile trovare alcuni utili consigli per una chioma lucente e sana per la primavera.

Capelli rovinati in primavera

In primavera, a causa del sole, delle temperature e anche del cambio di stagione, la chioma può apparire danneggiata. I capelli rovinati in questo periodo sono più comuni di quanto si pensi e appaiono fragili, sfibrati rischiando di andare incontro a una perdita del cuoio capelluto che può essere abbondante e cospicua.

L’uso prolungato delle piastre e dei phon rischia di rendere i capelli rovinati, sfibrati e anche difficili da acconciare. le piastre non sono l’uno fattore di rischio dei capelli fragili, ma vi sono anche altre cause come l’esposizione ai raggi del sole durante le belle giornate, l’alimentazione non corretta e l’uso di prodotti non adatti alla chioma.

Si presentano particolarmente danneggiati, opachi, ruvidi al tatto, oltre a essere difficili da pettinare e acconciare. I capelli in questo stato perdono colore e lucentezza e anche la loro luminosità. Usare il phon con eccessiva frequenza e troppo intensamente rischia di portare ad avere capelli danneggiati che si spezzano facilmente.

Le doppie punte sono un’altra delle tipologie dei capelli rovinati per cui è sempre bene stare attenti a curarli in modo corretto usando prodotti adatti e specifici quali Foltina Plus, una lozione spray che aiuta a rinforzarli.

Capelli rovinati in primavera: i consigli

Per trattare e curare i capelli rovinati per averli belli e sani durante la stagione primavera, è importante optare per delle soluzioni a base naturale e alcuni suggerimenti utili che possono ridare forza e vigore al cuoio capelluto. I capelli possono essere un campanello d’allarme della salute e bisogna trattarli nella maniera adeguata.

Prima di tutto, è molto importante curare la propria alimentazione consumando alimenti freschi e soprattutto di stagione, che siano di qualità evitando tutti i prodotti raffinati e anche i grassi che non solo sono dannosi per la salute, ma anche per la chioma dal momento che rischia di danneggiarla e rovinarla. Bere almeno de litri di acqua al giorno insieme a tisane ricche di potassio e magnesio dona capelli robusti e forti.

Molto importante adottare dei cambiamenti sani, evitando le cattive abitudini come l’alcol e il fumo, così come tutte quelle attività che richiedono stress, ansia e affaticamento. Perché poi non approfittare della bella giornata primaverile per una passeggiata all’aria aperta in modo da migliorare l’aspetto dei propri capelli e del cuoio capelluto.

Spazzolare poi i capelli in modo delicato con pettini e spazzole che siano sempre puliti. Evitare l’uso di prodotti come le piastre e i phon optando per l’asciugatura all’aria aperta e tamponare sempre in modo delicato il capello con un asciugamano o un panno in microfibra evitando di sfregare troppo.

Capelli rovinati: migliore lozione

Considerando che i capelli rovinati possono andare incontro ad alopecia e perdita della chioma, soprattutto durante il cambio di stagione, per trattarli si consiglia di usare una lozione professionale naturale come Foltina Plus che aiuta a garantire un capello forte e sano. Una lozione spray consigliata da esperti e consumatori, made in Italy che è considerata una ottima alternativa al trapianto e all’intervento chirurgico.

Per avere una chioma folta e dimenticare le aree maggiormente diradate, questo prodotto coniuga insieme qualità e ottimo prezzo. Foltina Plus permette di arrestare e interrompere la caduta del capello, riattivare la microcircolazione, stimolare i follicoli che sono spenti e anche favorire una migliore crescita, soprattutto nelle zone più diradate.

Per chi volesse saperne di più, vi consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Permette di ottenere risultati in pochissimo tempo e infatti sin dalla prima applicazione, le zone diradate cominciano a infoltirsi grazie soprattutto agli ingredienti naturali al suo interno privi di qualsiasi controindicazione, come l’arginina che stimola la circolazione e aiuta a dare forza al capello; la serenoa che combatte la caduta dei capelli e il fieno greco, ricco di fitoestrogeni che combatte l’alopecia permettendo una chioma robusta e forte.

Si può usare in qualsiasi momento e portarlo con sé per applicarlo all’evenienza. Possono usarlo sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello. Basta spruzzarlo nelle zone diradate, massaggiare compiendo dei movimenti circolari e lasciare che si assorba. Non unge e non lascia i capelli oleati.

Foltina Plus, essendo originale ed esclusivo, non si ordina online o nei negozi, ma solo sul sito ufficiale del prodotto compilando il form con i dati e inviarlo per una promozione di due confezioni al costo di 49€. Si paga sia con Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.