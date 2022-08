Capelli rovinati dall’estate: come rimediare a settembre

I capelli rovinati dal sole, dalla salsedine e dal vento appaiono crespi e fragili, ma impacchi e oli nutrienti aiutando a renderlo più forte e sano.

Il periodo delle vacanze è giunto a conclusione, ma al ritorno si notano dei cambiamenti soprattutto nella chioma. Il sole, il vento e la salsedine sono cause principali dei capelli rovinati che hanno bisogno di soluzioni e rimedi adatti per farli tornare splendenti e lucidi. Vediamo cosa usare e come fare.

Capelli rovinati dall’estate

L’estate può rappresentare davvero un rischio serio per la chioma. A causa della stagione estiva e di alcuni fattori, i capelli rovinati sono qualcosa da affrontare al ritorno dalle vacanze. Al rientro, appaiono particolarmente danneggiati, opachi e sfibrati. I capelli dopo le vacanze sono difficili da acconciare e pettinare.

L’estetica della chioma non è la sola parte a risentire degli effetti della stagione estiva. Il fusto e la struttura del capello risente altrettanto del periodo estivo apparendo opaco e fragile con capelli che si indeboliscono e, quindi, hanno maggiore possibilità di spezzarsi e con una perdita della chioma nettamente maggiore rispetto ad altri periodi dell’anno.

Ovviamente i capelli rovinati dipendono moltissimo da come sono stati trattati durante le vacanze, dai prodotti usati e dalla routine indicata per proteggerli. In vacanza, diventa fondamentale proteggere e curare la chioma proprio per evitare che, al ritorno dalle ferie, si danneggi e risulti opaca e sfibrata.

Per chi ha usato balsami idratanti e prodotti solari specifici con filtro UV per capelli, sicuramente non dovrà preoccuparsi dello stato di chioma in quanto questi accessori hanno contribuito a salvaguardare la struttura e la radice del capello preservandole dai danni del periodo vacanziero.

Capelli rovinati dall’estate: cause e consigli

Al ritorno dalla stagione estiva, ci si è reso conto che i propri capelli hanno subito una trasformazione apparendo opachi e sfibrati, oltre che secchi e deboli. Le cause dei capelli rovinati riguardano semplicemente l’eccessiva esposizione al sole, senza prodotti specifici, il cloro della piscina e anche il vento che contribuiscono a una chioma che si spezza facilmente.

Tutti questi fattori sono scatenanti per il cuoio capelluto dal momento che sottopongono i capelli a uno stress ossidativo maggiore rispetto ad altre stagioni dell’anno per cui la chioma appare più sfibrata. Durante l’estate i capelli sono messi a dura prova sia per gli agenti atmosferici, vedi sole e vento, ma anche per la salsedine che li rovina.

Fondamentale, al ritorno dalle ferie a settembre, bisogna dare morbidezza e luminosità ai capelli rovinati optando per prodotti specifici. Un impacco nutriente a base di rimedi naturali come burro di karitè, olio di mandorla e avena si rivela la giusta soluzione per capelli sfibrati che hanno perso lucentezza e bellezza.

Un trattamento da applicare subito dopo lo shampoo per 5 o 10 minuti per poi risciacquare. Gli hair stylist, per la bellezza della chioma, consigliano anche dei balsami idratanti che hanno il compito di ristrutturare il capello irrobustendo la chioma e renderla più luminosa. Gli oli di jojoba e di argan danno luminosità al capello e si applicano sui capelli umidi.

