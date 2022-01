Capelli rovinati in inverno: il miglior rimedio naturale

Le basse temperature, gli sbalzi climatici sono alcuni dei fattori che causano capelli rovinati e sfibrati, ma il miglior rimedio naturale in commercio

I capelli sono particolarmente delicati e necessitano di cure e trattamenti specifici, soprattutto in determinati periodi dell’anno. Durante l’inverno, a causa del freddo e delle temperature basse, capita di avere i capelli rovinati e stressati, ma alcuni accorgimenti possono rinforzare e migliorare la chioma. Ecco come prevenire e cosa usare.

Capelli rovinati in inverno

L’inverno può essere davvero deleterio per la salute e il benessere della chioma. Per questi motivi, quando le temperature si abbassano in questo periodo dell’anno, è bene prendersi cura dei capelli rovinati con alcuni metodi e accorgimenti necessari. Durante questo periodo la chioma tende ad apparire sfibrata e secca.

Onde evitare che la salute dei capelli peggiori, è bene mettere in atto alcuni utili accorgimenti e consigli per proteggerli dalle basse temperature e dal freddo polare. Molto utile lavare i capelli con uno shampoo adatto e molto delicato massaggiando anche il cuoio capelluto con i polpastrelli in modo da stimolare anche la circolazione sanguigna.

Bisogna anche fare attenzione a cosa si indossa scegliendo con cura accessori che possano proteggere il cuoio capelluto senza che il freddo e le temperature basse possano danneggiarli maggiormente. Per chi è solito indossare dei copricapo o capelli, meglio che non siano troppo stretti, ma optare per dei modelli morbidi e leggeri evitando i materiali di tipo sintetico.

La salute e la bellezza della chioma passa anche attraverso la beauty routine e l’alimentazione. Sono alcuni metodi che possono aiutare a migliorare il benessere dei capelli rovinati. Può essere utile assumere integratori a base di ferro e zinco che rinvigoriscono il capello o anche frutta secca, un ottimo rimedio anticaduta oppure usare una lozione spray come Foltina Plus che evita il diradamento.

Capelli rovinati in inverno: cause

L’inverno non è solo deleterio per la pelle che tende a screpolarsi o ad apparire secca e poco idratata, ma anche per i capelli. Infatti, le basse temperature, gli sbalzi termici, ma anche l’umidità sono tra le cause principali dei capelli rovinati durante il periodo invernale. Sono questi inconvenienti che danneggiano e stressano la chioma.

A determinate latitudini i capelli si rovinano dal momento che nei mesi invernali sono esposti al freddo e durante questo periodo dell’anno tende a ridursi l’apporto di sangue alle strutture che generano il cuoio capelluto. Di conseguenza, i bulbi soffrono ricevendo così minor nutrimento con il capello che si dirada e si rovina.

Il freddo restringe i vasi capillari del cuoio capelluto portando a un rallentamento della circolazione sanguigna che porta a delle difficoltà di crescita e nutrimento della chioma. I cambiamenti climatici, ma anche il passaggio da ambienti esterni, quindi freddi a quelli interni, riscaldati, è nocivo per i capelli che si stressano maggiormente.

Tutti questi fattori peggiorano il benessere dei capelli che necessitano di trattamenti e cure, oltre che di accorgimenti in modo che si possa avere una chioma lucente e splendente anche durante il periodo invernale.

Capelli rovinati in inverno: miglior rimedio naturale

Per sopperire ai capelli rovinati durante il periodo invernale ed evitare che possano andare incontro a calvizie per via del poco nutrimento che ricevono, si consiglia di usare il miglior rimedio a base naturale disponibile in commercio.

Una soluzione naturale e italiana che in pochissimo tempo permette di avere una chioma forte, sana e splendente, oltre che folta. Una soluzione considerata l’alternativa al trapianto di capelli e al bisturi con risultati che sono visibili sin da subito e a distanza di poche settimane dall’uso di questa lozione.

Foltina Plus è adatto a tutti, che siano uomini o donne, a prescindere dal tipo di capello. Una lozione che è possibile portare sempre con sé in modo da usarla in caso di ogni evenienza. Permette di rinfoltire i capelli, arrestare la caduta del capello, contrastare il diradamento. In poco tempo, i capelli cominciano a rinfoltirsi e stimola i follicoli spenti, oltre ai bulbi piliferi.

Una lozione raccomandata anche perché priva di agenti nocivi o controindicazioni dal momento che si basa su ingredienti a base naturale, come l’arginina che ha una azione vasodilatatrice per cui stimola la crescita dei capelli apportando maggiore sangue alla radice; la serenoa che ostacola la calvizie e il fieno greco, ricco di fitoestrogeni protegge i capelli dal rischio diradamento contrastandone la caduta.

Basta spruzzarla sui capelli nelle zone più diradate, lasciare che si assorba e massaggiare il cuoio capelluto affinché non si assorbe totalmente. Non lascia i capelli unti e dopo non è necessario usare lo shampoo.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi fisici o e-commerce, ma bisogna collegarsiqui al sito ufficiale del prodotto, riempire il form con i dati personali per attivare la promozione

