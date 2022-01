Capodanno 2022, dai Ferragnez ai Maneskin: ecco gli auguri social dei Vip

In occasione di Capodanno 2022, molti Vip hanno voluto augurare un felice inizio d'anno ai propri fans tramite i canali social: ecco i più belli.

Il 2022 si è aperto in bellezza, moltissimi personaggi famosi hanno deciso di fare gli auguri per il nuovo anno ai propri fans sfruttando il potere dei social, in particolare Facebook e Instagram.

Ecco una rapida carrellata di alcuni dei migliori messaggi d’augurio lanciati dai Vip.

Capodanno 2022: gli auguri social dei Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato un Capodanno alternativo rispetto ai classici, purtroppo la coppia ha dovuto accogliere l’inizio del 2022 in casa e in quarantena, dopo il riscontro della positività a Covid-19.

Nonostante ciò, i Ferragnez, forti dei successi raccolti nel 2021 hanno voluto condividere il loro Capodanno con i fans, attraverso Instagram Stories e una splendida foto di famiglia, con ques’ultima l’influencer e il cantante hanno voluto augurare un felice 2022 a tutti i loro followers.

Capodanno 2022: gli auguri social di Gianni Morandi e dei Maneskin

Oltre a Fedez, altri cantanti hanno scelto di augurare un felice 2022 ai propri fans tramite i social, come ad esempio Gianni Morandi e i Maneskin!

Gianni Morandi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale un video, ecco cosa ha detto ai suoi fans:

“Auguri, auguri a tutti. Spero che l’anno prossimo vi porti tanta serenità e tanta allegria”.

I Maneskin, band rivelazione del 2021, hanno scelto di augurare un buon 2022 a tutti i loro fans, attraverso la pubblicazione sul loro profilo Instagram, di foto inedite di Thomas, Damiano, Ethan e Victoria da bambini, ecco cosa hanno scritto in accompagnamento alle foto:

“Questi 4 bambini sono arrivati alla fine del 2021. Auguriamo a tutti voi un felice anno nuovo”.

Capodanno 2022: gli auguri social di Federica Pellegrini e Aldo Montano

All’apertura del 2022 non potevano certo mancare gli auguri dei Vip sportivi più amati di sempre, due tra tutti: Federica Pellegrini e Aldo Montano.

La bella Federica Pellegrini ha salutato il 2021 e accolto il 2022, pubblicando alcune foto del suo intimo Capodanno in compagnia di Matteo Giunta, suo fidanzato e dei suoi amici a quattro zampe.

Aldo Montano, reduce dall’esperienza appena conclusa al Grande Fratello Vip, ha pubblicato su Instagram una foto con la quale ha salutato il 2021, ecco cosa ha scritto in accompagamento al ricordo fotografico: