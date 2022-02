Carlotta Matovan ha lasciato l’Italia: nuova vita per la moglie di Frizzi

Carlotta Matovan ha lasciato l'Italia: la moglie di Fabrizio Frizzi cambia vita con la piccola Stella.

Carlotta Mantovan, a distanza di quattro anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, ha lasciato l’Italia e ha cambiato vita. La conduttrice, da tempo lontana dal piccolo schermo, si è trasferita in Francia con la figlia Stella.

Carlotta Mantovan: nuova vita per la moglie di Frizzi

Era il 26 marzo del 2018, quando Fabrizio Frizzi moriva lasciando un grande vuoto. La moglie Carlotta Mantovan, già molto riservata prima della sua scomparsa, si è chiusa nel silenzio, pensando soltanto al bene della piccola Stella. Oggi, a distanza di quattro anni da quel lutto terribile, la conduttrice ha deciso di cambiare vita. Ha lasciato l’Italia e si è trasferita a vivere in Francia. Stando a quanto spifferato dal giornalista Giuseppe Candela, non si sa se questo trasferimento sia temporaneo oppure definitivo.

Carlotta Mantovan dopo la morte di Frizzi

Il trasferimento in Francia, ovviamente, è avvenuto con la figlia Stella al seguito. Carlotta non si separa mai da lei e non l’avrebbe affidata ad altri neanche sotto tortura. Essendo molto riservata, la Mantovan non ha rilasciato dichiarazioni in merito a questa sua decisione. Dopo la morte di Frizzi, si è presa una lunga pausa dal mondo dello spettacolo, tanto che ha lasciato anche il programma che conduceva su Rai3, A tutta salute.

Sui social compare raramente, e quando lo fa mostra solo la sua più grande passione.

La passione di Carlotta prosegue in Francia

Carlotta, come dimostrano i suoi social, adora i cavalli. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi sono stati proprio questi animali, oltre all’amore di Stella, a darle la forza di andare avanti. Adesso che si trova in Francia, la Mantovan continuerà a dedicarsi a questa sua grande passione, che tra l’altro condivide con la figlia.