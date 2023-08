In reazione alla denuncia sul caro affitti, a Milano sta per arrivare lo studentato low cost per oltre 600 studenti fuori sede che potranno fittare camere dai 250 ai 350 euro.

Caro affitti, a Milano arriva lo studentato low cost: camere dai 250 ai 350 euro

L’iniziativa ideata dal Comune di Milano per contrastare il caro affitti nel capoluogo lombardo prevede la realizzazione di una sorta di “studentato diffuso” a prezzi accessibili e calcolati in base al reddito, destinato agli universitari. Al momento, stando a quanto emerge da una ricerca del centro studi di Immobiliare.it, gli studenti che hanno bisogno di una stanza singola devono pagare in media 620 euro mentre per un posto letto in stanza doppia è necessario pagare circa la metà della cifra.

Al progetto sta lavorando l’assessore alla Casa e al Piano quartiere Pierfrancesco Maran. Per realizzare lo studentato low cost si sta pensando di mettere a bando le case popolari sfitte, dopo una riqualificazione, per gli studenti, garantendo prezzi più accessibili e calcolati in base al reddito.

I dettagli del progetto e gli studentati privati

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, si dovrebbe parte con 300 abitazioni capaci di ospitare circa 600 studenti. I costi a stanza variano dai 250 ai 350 euro, in base all’Isee. Si tratta di costi molto più bassi rispetto a quelli proposti dagli studentati gestiti da privati già esistenti o che verranno realizzati sfruttando il Pnrr.

Per quanto riguarda gli studentati privati in fase di costruzione come quelli che verranno realizzati a Coima o a Porta Romana o quello destinato a prendere il posto del vecchio ospedale Galeazzi di Bruzzano dal gruppo San Donato, le cifre varieranno tra i 700 e i 1.000 euro per una stanza singola da circa 20-30 metri quadrati.