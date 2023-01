Caro benzina, Meloni agli alleati: "Ripristinare le accise scelta di tutti"

Il presidente del Cdm Giorgia Meloni lascia fuori dalla manovra di Bilancio il taglio delle accise: le giustifica come risorse agli occhi degli alleati

Le accise restano.

Tetto agli aumenti solo in autostrada. Il governo vara il Decreto carburanti: resta fuori il taglio delle accise, preventivato da Lega e Forza Italia. «Con quelle risorse in manovra abbiamo deciso di aiutare le fasce deboli. Rivendico la scelta. Credo che nessuno di voi la voglia rinnegare, vero?» domanda il presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli alleati, quasi senza lasciar margine di risposta. E infatti sembrano non averne.

I dettagli del Decreto

Trasparenza dei prezzi e rafforzamento del controllo. Questi gli obiettivi del decreto-legge sui carburanti, che introduce nuove disposizioni anche riguardo le sanzioni amministrative in caso di violazione da parte degli esercenti degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi (la sanzione può raggiungere i 90 giorni di sospensione dell’attività, in caso di recidiva). Sarà il Ministero delle Imprese a occuparsi del calcolo e della pubblicazione del prezzo medio giornaliero nazionale.

La sorveglianza contro le condotte speculative

Lavoreranno all’unisono il Garante prezzi e l’Antitrust, a cui si unisce il servizio della Guardia di Finanza. In aggiunta, è stata pensata la creazione di una Commissione di allerta rapida, finalizzata anch’essa alla sorveglianza dei prezzi e allo studio e alla proposta di iniziative risolutive in caso di turbamento.