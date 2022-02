Carolyn Smith spiega: “Ho sospeso la chemioterapia per un’infezione al fegato”

Carolyn Smith racconta il dramma a Verissimo: una infezione al fegato ha spinto la ballerina a interrompere la chemioterapia. Le parole dalla Toffanin

Carolyn Smith rivela a Verissimo: “Ho sospeso la chemioterapia per un’infezione al fegato”. Così il volto noto della tv italiana e in particolare di Ballando con le stelle ha raccontato a Silvia Toffanin l’evoluzione delle sue delicate condizioni di salute.

Verissimo, Carolyn Smith ammette: “Mi sento più debole rispetto agli inizi”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata che vedremo su Canale Cinque nel fine settimana, Carolyn Smith ha aggiornato la conduttrice e i telespettatori sull’evolversi del cancro, con delle difficoltà che sono emerse di recente:

All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni

Carolyn Smith non fa drammi: “Mi sento bene anche se ho vari dolori”

Proseguendo l’intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo, Carolyn Smith ha poi rivelato ulteriori dettagli sul momento che si sta ritrovando a vivere: “Mi sento bene, anche se ho tanti dolori – ha ammesso la ballerina – . Voglio andare avanti e non perdere un minuto della mia vita”.

L’annuncio della malattia di Carolyn Smith

La ballerina Carolyn Smith ha annunciato nel 2015 la comparsa del tumore che le ha cambiato la vita.

Da allora però non ha mai smesso di battagliare e in molti hanno voluto prenderla come esempio per la forza mostrata e la voglia di non mollare.