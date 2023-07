Carta acquisti per spesa alimentare: come richiederla e a chi spetta

Da luglio chi è in condizioni di difficoltà economiche potrà usufruire della carta solidale per l’acquisto di generi alimentari: a quanto ammonta e a chi spetta.

A partire da luglio le persone in condizioni di difficoltà economica potranno usufruire della carta solidale per l’acquisto di generi alimentari.

Carta acquisti alimentari: a quanto ammonta e a chi spetta

A luglio debutta la carta solidale 2023 per l’acquisto di beni alimentari. La misura “una tantum” può contare sullo stanziamento di 503 milioni di euro e prevede il rilascio di una prepagata Poste Pay del valore di 382,50 euro. Possono usufruire di questa carta tutti i nuclei familiari che hanno un Isee inferiore ai 15mila euro e che non godono di altri sussidi, come reddito di cittadinanza, di inclusione o in cui uno dei componenti sia percettore di assicurazione sociale per l’impiego naspi, indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – dis-coll, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito o cassa integrazione guadagni-cig. Il sostegno è finanziato tenendo conto anche del numero di abitanti del comune di residenza e la distanza tra il reddito medio locale e quello nazionale.

Carta acquisti alimentari: il ritiro e l’attivazione

I comuni hanno chiuso gli elenchi tenendo conto dei vari parametri e delle carte a disposizione sul proprio territorio. Il 6 luglio l’Inps trasmetterà gli elenchi definitivi a Poste Italiane per l’emissione delle carte solidali. Il 10 luglio l’Istituto di previdenza distribuirà ai comuni i numeri identificativi delle carte da comunicare ai beneficiari. Spetta ad ogni comune mandare una lettera ai beneficiari con le istruzioni per il ritiro della carta presso gli sportelli postali. Il titolare dovrà portare la lettera che contiene il codice fiscale abbinato al codice della Poste Pay assegnata. Al momento del ritiro la carta sarà già caricata dell’importo di 382,50 euro e per evitare che il contributo venga disattivato sarà necessario fare almeno un acquisto entro il 15 settembre. I beneficiari potranno impiegare la carta solidale in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Non sarà dunque possibile spendere l’importo in negozi di abbigliamento o di altro tipo. Sono escluse bevande alcoliche e tabacco.