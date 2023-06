New York calling. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, in cui è stata rinnovata la volontà da parte di entrambi i Paesi riguardo il sostegno all’Ucraina nella guerra contro la Russia.

L’invito per luglio alla Casa Bianca

Stando a quanto spiegato da fonti istituzionali, Biden e Meloni si sono confrontati in vista del prossimo vertice della Nato, discutendo tra i vari temi anche i recenti sviluppi in Nord Africa. Nel corso della conversazione, il presidente americano ha inoltre invitato la premier italiana a fargli visita alla Casa Bianca durante il mese di luglio. Dopo aver toccato diversi argomenti, i due hanno stretto il focus sugli ultimi accadimenti in Russia: è inevitabile considerare la crisi russa e le conseguenze che ne derivano in Africa per la presenza del gruppo Wagner. Biden ha infine chiesto a Meloni un quadro sull’impegno dell’Italia nel Mediterraneo e sulla collaborazione con l’Unione europea per la stabilità in Africa.

Tra Italia e Usa

Una chiacchierata che ha spoilerato gran parte dei temi che saranno affrontati nel vertice di Vilnius e in cui i due presidenti hanno rinsaldato i profondi legami che permettono (ancora) di contare sull’alleanza transatlantica e la Nato.