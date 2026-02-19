Un neonato è stato trovato morto nella notte a Casciana Terme, all’interno della propria abitazione, dai genitori che hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile, lasciando la famiglia e la comunità sotto shock.

Dramma a Casciana Terme: neonato trovato morto in casa

Come riportato da Today, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, un dramma ha scosso la piccola comunità di Casciana Terme, in provincia di Pisa. Un neonato di appena 25 giorni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione dai genitori, che hanno subito allertato i soccorsi intorno alle 3 del mattino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile, e il decesso è stato constatato sul posto. La famiglia, di origine straniera, è sotto shock, e il piccolo borgo ha espresso profondo cordoglio per la tragedia che ha colpito la loro comunità.

Dramma a Casciana Terme: neonato trovato morto in casa, i primi tragici accertamenti

Le prime ipotesi indicano come possibile causa la sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS), un evento raro che può colpire i bambini nei primi mesi di vita e che, per definizione, avviene in assenza di altre cause evidenti. La SIDS non è legata a una patologia specifica, ma viene diagnosticata solo dopo approfondite analisi e l’esclusione di altre eventuali cause naturali o accidentali.

Per questo motivo, le autorità non escludono l’esecuzione di un’autopsia, finalizzata a chiarire con certezza le circostanze del decesso. La vicenda richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e delle informazioni sui rischi notturni per i neonati, sensibilizzando famiglie e comunità.